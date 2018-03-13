Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил расправой правозащитникам из ООН в случае, если они начнут расследовать дела о нарушении прав человека в стране.

"Если эти придурки сюда заявятся... Здесь есть крокодилы, которые людей едят? Тогда скормите им этих сукиных детей", - приказал лидер страны, выступая перед журналистами.

Такое заявление он сделал в ответ на планы правозащитников проверить действия полиции, которая по приказу президента начала масштабную борьбу с наркоторговцами.

Согласно официальной статистике, с начала кампании по борьбе с наркоторговцами в 2016-м полицейские убили около четырех тысяч филиппинцев. Еще несколько тысяч были казнены неизвестными в масках прямо на улицах.

В правоохранительных органах утверждают, что огонь открывают только в случае оказания сопротивления при аресте. Однако очевидцы это опровергают.

Дутерте также призвал стражей порядка игнорировать вопросы представителей СМИ о борьбе с наркопреступностью, чтобы не выдавать самих себя.

"Просто отвечайте, что подчиняетесь приказам сверху. Я же говорил, что несу полную ответственность за ваши действия", - сказал он.

Ранее президент Филиппин попросил военных застрелить его.