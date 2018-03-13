Президент Филиппин приказал скормить крокодилам правозащитников из ООН [ Редактировать ]
Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил расправой правозащитникам из ООН в случае, если они начнут расследовать дела о нарушении прав человека в стране.
"Если эти придурки сюда заявятся... Здесь есть крокодилы, которые людей едят? Тогда скормите им этих сукиных детей", - приказал лидер страны, выступая перед журналистами.
Такое заявление он сделал в ответ на планы правозащитников проверить действия полиции, которая по приказу президента начала масштабную борьбу с наркоторговцами.
Согласно официальной статистике, с начала кампании по борьбе с наркоторговцами в 2016-м полицейские убили около четырех тысяч филиппинцев. Еще несколько тысяч были казнены неизвестными в масках прямо на улицах.
В правоохранительных органах утверждают, что огонь открывают только в случае оказания сопротивления при аресте. Однако очевидцы это опровергают.
Дутерте также призвал стражей порядка игнорировать вопросы представителей СМИ о борьбе с наркопреступностью, чтобы не выдавать самих себя.
"Просто отвечайте, что подчиняетесь приказам сверху. Я же говорил, что несу полную ответственность за ваши действия", - сказал он.
Ранее президент Филиппин попросил военных застрелить его.
по теме
Генсек ООН призвал отдать власть женщинам
Дать женщинам власть - призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он записал видеоролик к Международному женскому дню. По словам генсека, пока в современном мире все-таки доминируют мужчины.
Главной задачей является дать власть женщинам - генсек ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш записал видеопоздравление женщинам с Международным женским днем.
КНДР поставляли химическое оружие в Сирию - расследование ООН
В ООН сделали громкое заявление.
Росія блокує надання гуманітарної допомоги Сирії
Росія заветувала документ, який дозволив би доставити гуманітарну допомогу та евакуювати мирне населення з окупованої східної Гути.
США закликають Росію підтримати миротворців на Донбасі
Речниця Держдепартаменту Гізер Ноєрт наголосила, що РФ - має змусити своїх найманців припинити вогонь на сході України і вивести звідти своїх військових та техніку.