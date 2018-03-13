У Запоріжжі горів трамвай. Зайнялося о сьомій ранку на одній із кінцевих зупинок. Спалахнула кабіна водія. Водій та пасажири не постраждали. Люди встигли повибігати з палаючого вагону. Надзвичайникам вдалося врятувати трамвай від повного знищення.

Ймовірна причина інциденту - коротке замикання електропроводки. Проте остаточні висновки будуть після експертиз.

"За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу", - говорить Олексій Федосов, заступник начальника з питань оперативного реагування ГУ ДСНС України в Запорізькій області.