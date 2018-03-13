У Запоріжжі згорів трамвай [ Редактировать ]
У Запоріжжі горів трамвай. Зайнялося о сьомій ранку на одній із кінцевих зупинок. Спалахнула кабіна водія. Водій та пасажири не постраждали. Люди встигли повибігати з палаючого вагону. Надзвичайникам вдалося врятувати трамвай від повного знищення.
Ймовірна причина інциденту - коротке замикання електропроводки. Проте остаточні висновки будуть після експертиз.
"За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу", - говорить Олексій Федосов, заступник начальника з питань оперативного реагування ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
по теме
Причину пожежі на полігоні "Широкий лан" назвали у прокуратурі
Один військовий загинув, ще семеро отримали опіки внаслідок пожежі на полігоні Широкий лан у Миколаївській області. Вогонь помітили приблизно о четвертій ночі. Займання сталося у житловому наметі, який опалювали піччю - повідомила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.
Мужчина сгорел заживо в собственном доме (фото)
12 марта в Запорожской области в Шелюгах Акимовского района произошла трагедия.
В Запорожье загорелся трамвай с пассажирами (фото)
В Запорожье 13 марта на конечной остановке загорелся трамвай
У Туреччині автобус з пасажирами протаранив вантажівку (відео)
Туристичний автобус, який їхав зі Стамбула у місто Токат, врізався у вантажівку, припарковану на узбіччі і загорівся.
Пожежа на військовому полігоні Широкий лан забрала життя армійця
Вогонь помітили приблизно о четвертій ночі. Займання сталося у житловому наметі, який опалювали піччю.