Мерія Києва спростувала аварійний стан 142 ліцею [ Редактировать ]
Аварійний стан столичного ліцею-142, який напередодні намагалися виселити, не підтвердився. Про це заявив заступник мера Микола Поворозник. За його словами, експертизу проводили з численними порушеннями. До кінця тижня за приміщеннями ліцею стежитимуть фахівці, і якщо вони підтвердять безпечність - діти зможуть повернутися до занять уже в понеділок.
"Провести щоденний огляд стану будівлі фахівцями лабораторії та запровадити спостереження за динамікою розвитку деформації швів в цій будівлі. Це дасть нам можливість впевнитися в безпечності перебування дітей і вчителів", - говорить Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації.
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