Німець у Львові вербував українок для роботи у борделі [ Редактировать ]
У Львові затримали громадянина Німеччини, який вербував українських дівчат для борделів, чоловік був директором одного з нічних клубів і приїхав в Україну, аби підшукати дівчат для свого закладу, обіцяв високі заробітки та гідний рівень життя.
Його затримали коли він намагався переправити через українсько-польський кордон чотирьох дівчат зі східних областей України. Тепер за торгівлю людьми йому загрожує до 12 років в'язниці.
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