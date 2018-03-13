Стрілянина у супермаркеті Києва: нападник був п'яним [ Редактировать ]
Стрілянина у столичному супермаркеті. Поранено випадкову перехожу. За інформацією поліції, конфлікт стався на касі між продавцем і покупцями. Після того, як втрутився охоронець, один з покупців дістав зброю і кілька разів вистрілив у підлогу. Зловмисника затримали. Жінку, яка випадково опинилася поруч, доставили до лікарні із пораненням стегна. Правоохоронці з'ясовують обставини стрілянини.
"Він зараз знаходиться в Подільському управлінні м. Києва. Вирішується питання щодо його поміщення і затримання за статею 208 к.к.у. На даний час він вже приходить до тями від стану алкоспяніння, надає свічення, розуміє що трапилось", - говорить Владислав Іщенко, начальник Подільського управління поліції в місті Києві.
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