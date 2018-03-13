Закон про встановлення групи інвалідності учасникам АТО ухвалив сьогодні парламент. За це проголосував 281 народний обранець. Документ передбачає, що тим, хто отримав поранення, контузії або ж втратив кінцівку надаватимуть групу інвалідності безстроково.

Тобто доводити щороку свою травму і інвалідність не буде потрібно. А от проголосувати за порядок денний цього тижня парламентарі спромоглися лише з п'ятої спроби. Тоді як ухвалити законопроекти, що стосуються діяльності Державного бюро розслідування так і не змогли. Усі, а це урядовий, технічний та авторства нардепів, відправили на доопрацюванняв комітети.

Повернутися до законопроектів депутати мають найближчим часом. Адже 15 квітня Генпрокуратура втратить функцію розслідування кримінальних проваджень.

"Без прийняття цих змін до закону ДБР в цьому році не зможе ефективно розпочати свою роботу основні новели, які ми пропонуємо - врегулювати питання проведення досудового слідства кримінального провадження, підслідність яких віднесена до ДБР слідчими інших органів", - говорить Наталія Бернацька, перший заступник міністра юстиції України.

"Законопроект противоречит стандартам и нормам Коснтитуции, например в законопроекте. Есть стандарт о том, что "директором управління та керівником підрозділів центрального апарату ДБР може бути громадянин який, зокрема, має високі моральні якості та бездоганну репутацію." Как мы будем высчитывать чистоту репутации или стандарты морального качества? Где это прописано? Это - законодательный спам", - говорить Борислав Береза, народний депутат, позафракційний.