На Кіровоградщині до батьків, які заборгували аліменти більше як за три місяці, навідуються державні виконавці. Арешт майна, вилучення водійського посвідчення, позбавлення ліцензії на зброю та заборона виїзду закордон. І це ще не повний перелік заходів до який вдаватимуться задля стягнення боргів. Подробиці у нашому сюжеті.

Ніна Мороз із села Бережинка, що під Кропивницьким, розлучилася з чоловіком понад 10 років тому. У шлюбі прожили майже двадцять - мають четверо дітей. І хоча суд присудив аліменти - жодної копійки чоловік так і не сплатив.

"Він обіжав сім'ю, він де що він не робив, а щось заробить він проп'є дітей подимала на ноги сама, мне ніхто не помогав, з його сім'ї абсолютно ніхто", - говорить Ніна Мороз, жителька села Бережинка.

За ці роки борг за аліменти сягнув більше ста тисяч гривень. Офіційно колишній чоловік Ніни ніде не працює. Проте має одну шосту площі будинку, в якому проживає жінка з дітьми. Тож держвиконавці запропонували їй компенсувати борг - його майном.

"Дане майно буде предложене стягувачці в рахунок погашення боргу для подальшого оформлення та встановлення правовстановлених документів на даний будинок і буде належить він їй в цілому", - говорить Олександр Павловський, начальник райвідділу державної виконавчої служби управління юстиції в Кіровоградській області.

Сьогодні держвиконавці описали та оцінили частину будинку. Далі справу розгляне суд, і тоді майно офіційно передадуть жінці, як компенсацію за аліментні борги. Самого ж колишнього чоловіка Ніни місяць тому оголосили в розшук. Повідомлення про арешт майна йому надішлють поштою на адресу останнього місця реєстрації. Нині на Кіровоградщині неплатників аліментів - понад п'ять тисяч. Протягом місяця їм усім планують закрити виїзд за кордон, забрати водійські права та ліцензію на зброю, а через суд можуть арештовувати майно. І навіть якщо боржник не пускатиме держвиконавців до оселі, ті навідаються ще раз, але вже з поліцією та рішенням суду про примусовий доступ.

"Є батьки які не мають постійної роботи, постійного місця проживання, ведуть аморальний спосіб життя, то до цих може бути застосована ще така норма, якщо не діють такі примітивні заходи, це залучення їх до суспільно-корисних робіт, саме складається нашим державним виконавцем протокол, направляється до суду як притягнення до адмінвідповідальності, суд може винести покарання від 120 до 140 годин суспільно-корисних робіт, якщо особа відмовляється, може бути замінене таке покарання до 15 діб утримання під вартою", - говорить Вадим Гуцул, начальник головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області.

Завдяки змінам у законодавстві щодо стягнення аліментів - лише за два місяці в Україні боржники вже сплатили більше п'ятисот мільйонів гривень своїм дітям.