Друга Березовского нашли мертвым в Лондоне [ Редактировать ]
68-летнего Николая Глушкова, российского опального бизнесмена и близкого друга Бориса Березовского нашли мертвым в его доме в Лондоне.
Причина смерти не установлена, сообщает The Guardian.
В 1990-х Глушков работал заместителем генерального директора "Аэрофлота". В 2000 году его арестовали за то, что якобы украл из компании 123 миллиона долларов. Также не возвращал валютную выручку из-за рубежа.
В 2003-м его приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Отпустили в зале суда, поскольку он отбыл этот срок под стражей. В 2010-м получил политическое убежище в Великобритании.
За то же обвинение в краже 123 миллионов долларов в 2017 году его приговорили к 8 годам колонии общего режима. Процесс проходил заочно.
Как сообщалось ранее в Великобритании произошло покушение на бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери. Остатки яда, которым их отравили, были обнаружены в пиццерии.
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