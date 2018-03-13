Причину пожежі на полігоні "Широкий лан" назвали у прокуратурі [ Редактировать ]
Один військовий загинув, ще семеро отримали опіки внаслідок пожежі на полігоні Широкий лан у Миколаївській області. Вогонь помітили приблизно о четвертій ночі. Займання сталося у житловому наметі, який опалювали піччю - повідомила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.
Постраждалих з опіками доправили до Миколаївського військового шпиталю. Їхньому життю наразі нічого не загрожує. Причини пожежі з'ясовує військова прокуратура, припускають, що це - неправильне поводження з паливно-мастильними матеріалами.
На сході країни, вперше з часу встановленого п'ятого березня перемир'я, російські найманці застосували 120-міліметрові міномети. Це сталося на Донецькому напрямку. Двоє наших військових поранені. Штаб АТО зафіксував п'ять ворожих обстрілів з боку противника. З гранатометів та великокаліберних кулеметів - окупанти били в районі Новгородського. Після певного затишшя відновилися ворожі обстріли Луганського на Світлодарській дузі. Армійці, вже більше тижня, дотримуються режиму припинення вогню.
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