Бухгалтер Освенцима помер у лікарні Німеччини [ Редактировать ]
У лікарні німецького Люнезбурга помер 96-річний Оскар Гренінг - бухгалтер фашиського концтабору Освенцим. Сталося це ще минулої п'ятниці, однак прокуратора оприлюднила цю інформацію тільки тепер. 2015 року колишнього есесівця Гренінга засудили до чотирьох років позбавлення волі - за причетність до вбивства в Освенцемі понад 300 тисяч людей.
Суд визнав, що Гренінг розпоряджався фінансами та цінними речами депортованих євреїв в концтаборі, однак безпосередньої участі в їхній страті не брав. Оскар Гренінг оскаржував рішення і подавав клопотання про помилування, однак вирок залишили в силі.
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