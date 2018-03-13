У лікарні німецького Люнезбурга помер 96-річний Оскар Гренінг - бухгалтер фашиського концтабору Освенцим. Сталося це ще минулої п'ятниці, однак прокуратора оприлюднила цю інформацію тільки тепер. 2015 року колишнього есесівця Гренінга засудили до чотирьох років позбавлення волі - за причетність до вбивства в Освенцемі понад 300 тисяч людей.

Суд визнав, що Гренінг розпоряджався фінансами та цінними речами депортованих євреїв в концтаборі, однак безпосередньої участі в їхній страті не брав. Оскар Гренінг оскаржував рішення і подавав клопотання про помилування, однак вирок залишили в силі.