Зухвалішою стала поведінка окупантів у Приазов'ї. Опорні пункти армійців біля Павлополя - найманці напередодні обстріляли з гранатометів і заборонених Мінськом потужних мінометів. І вже сьогодні зі 120 калібру - вдарили по наших позиціях в Авдіївці. Репортаж Ігоря Левенка.

Околиці Авдіївки. Зона суцільних руйнувань. Оборону в тутешній місцевості тримають українські десантники. Донецьке летовище як на долоні. Ця ділянка фронту й досі залишається однією з найгарячіших. Зазвичай, під час бойовища, тут розмовляють мовою артилерії. Нині ворог трохи вгамувався. Гармати мовчать, іде війна снайперів.

"Идет очень прицельная стрельба. Это не могут быть местные жители, которые за четыре года так обучились так стрелять. Это професионали, которых обучают очень долго и у них очень хорошее дорогое оружие", - говорить Павло, військовослужбовець збройних сил України.

А вночі перемир'я тут таке, що його чують аж у центрі Авдіївки. Вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів тут починається немов за розкладом. Щойно стемніє.

"Ну, в основном слышно пулемет, ДШК и СПГ стреляют", - говорит Михайло, військовослужбовець збройних сил України.

Тиша наступає, коли окупантам дають відсіч.

"То що це за перемир'я? Я считаю так, єслі вони стріляють то й ми повинні відповідати їм оце таке. Єслі ти не пригнеш його до землі, то тебе пригнуть. А вже голову піднять дуже важко", - говорить "Гиря", військовослужбовець збройних сил України.

Михайло - кулеметник. Кадровий військовик. В армії - дев'ять років. У своїй справі - віртуоз. Хлопці кажуть, якщо заграє на кулеметі, бойовики нишкнуть одразу.

"С пятиста метров точно можно положить, вот до пятиста вот так вот. Ну, а если пристреляться, то можно и на полтора километра так", - говорить Михайло, військовослужбовець Збройних сил України.

Раптом неподалік починає гахкати щось важке.

Армійці кажуть ворог відкрив вогонь по сусідній позиції.

"Сейчас работает стодвадцатый миномет, то есть давайте сейчас заховаемся в бункер и переждем. Вот опять же ж вам это перемирие", - говорить "Гиря", військовослужбовець збройних сил України.

Десантники сподіваються спостережні місії зафіксують цей обстріл із забороненого калібру як доказ брутального порушення мінських угод.