Ультиматум для Росії. До півночі Лондоні чекає пояснень від Москви щодо отруєння екс-агенту ГРУ Сергія Скрипаля. Якщо відповідь не надійде - Британія розробить низку заходів для покарання Росії за використання нервово-паралітичних речовин на англійській землі. Яка реакція в світі на конфлікт між країнами - у матеріалі Світлани Чернецької з Лондона.

Це вперше в історії Великої Британії, на її території застосували зброю масового ураження. Нервово-паралітичні речовини - заборонені для виробництва та зберігання конвенцією про хімічну зброю. Втім, саме таку отруту використали для замаху на життя колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку. І головне питання британського уряду - яким чином отрута із групи "Новічок", яку розробили в СРСР, потрапила на цю землю.

"Ми попросили росіян перевірити їхні запаси "Новічка" і надати нам переконливі пояснення яким чином стало можливе його використання на англійських вулицях. Якщо відповіді не буде - британський уряд виступить із заходами, які будуть відповідними та жорсткими", - говорить Борис Джонсон, міністр іноземних справ Великої Британії.

Розслідування отруєння дійшло висновку, що за атаку ймовірно відповідальна Москва. І такий висновок підтримують в Сполучених Штатах. Держсеркетар Рекс Тіллерсон висловив обурення тим, що Росія, схоже, знову вчинила спробу вбивства на території незалежної держави.

"Від України до Сирії, а тепер і Великої Британії - Росія продовжує бути безвідповідальною силою нестабільності в світі, відкрито нехтуючи суверенітетом інших держав та життям своїх громадян. Подібні злочини повинні мати серйозні наслідки".

І ця заява стала останньою для Рекса Тіллерсона на посту Держсекретаря США. Кілька годин тому Дональд Трамп цілком несподівано відправив його у відставку. Втім, американський президент теж припускає, що Москва може бути відповідальною за отруєння.

Тим часом у Європі теж висловили підтримку Британії. У Брюсселі слідкують за ходом справи. А президент Франції у ході телефонної розмови з прем'єром Мей запропонував допомогу у розслідуванні отруєння.

І Європа, і світ чекає остаточних результатів розслідування. З часу інциденту пройшов всього тиждень. Вивчення доказів та допити свідків все ще тривають.

"Ми дуже стурбовані ситуацією, в тому числі знахідками, які є у Великої Британії. І, звичайно, Велика Британія може розраховувати на солідарність ЄС у цьому відношенні", - говорить Валдіс Домбровскіс віце-президент Єврокомісії щодо євро та соціального діалогу.

Велике занепокоєння висловив і генсек НАТО. Єнс Столтенберг заявив, що використання нервово-паралітичних речовин є жахливим та абсолютно неприйнятним. Тим часом у Москві повідомили, що не відповідатимуть на ультиматум Лондона. Там вимагають доступу до розслідування, і зокрема, до доказів, знайдених британськими слідчими.