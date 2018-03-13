В Киеве ограбили французского дипломата на 740 тысяч [ Редактировать ]
В Киеве 22-летний гражданин ограбил квартиру французского дипломата в центре столицы.
"В ходе следствия установлено, что 22-летний гражданин Украины, действуя в сговоре с неустановленными лицами, изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по улице Михайловской в Киеве, где проживал дипломат вместе с женой", - сообщила пресс-служба прокуратуры.
Дождавшись подходящего момента, злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа и похитил имущество потерпевшего на общую сумму около 740 тысяч гривен".
Правоохранителям удалось установить личность вора - им оказался ранее судимый 22-летний гражданин Украины, уроженец города Шахтерск Донецкой области.
Ранее в Киеве ограбили квартиру на 2 миллиона гривен.
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