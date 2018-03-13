В Киеве 22-летний гражданин ограбил квартиру французского дипломата в центре столицы.

"В ходе следствия установлено, что 22-летний гражданин Украины, действуя в сговоре с неустановленными лицами, изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по улице Михайловской в Киеве, где проживал дипломат вместе с женой", - сообщила пресс-служба прокуратуры.

Дождавшись подходящего момента, злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа и похитил имущество потерпевшего на общую сумму около 740 тысяч гривен".

Правоохранителям удалось установить личность вора - им оказался ранее судимый 22-летний гражданин Украины, уроженец города Шахтерск Донецкой области.

Ранее в Киеве ограбили квартиру на 2 миллиона гривен.