Восьмое марта, Киевский аэропорт Жуляны. Частный самолет Citation XLS с бортовым номером 9H-GGF поднялся в небо. Рейс до Вены. Этот джет для личных потребностей арендовал нардеп Вадим Рабинович. Стоимость одного полета около 650-ти тысяч гривен. Обратно в Киев 11-го марта парламентари вернулся этим же самолетом.

Информацию на своей странице в фейсбуке обнародовал Сергей Каплин.

Из открытых реестров мы выяснили, самолет с таким бортовым номером принадлежит офшорной компании на Мальте. Базируется в российском аэропорту Внуково. Последние два полета сделаны 8-го и 11-го марта. Это означает, что джет был арендован на 4 дня. За этот период услуги частной компании обошлись Вадиму Рабиновичу минимум два с половиной милиона гривен.





"За ці гроші можна купити 10 шкільних автобусів для наших діток і беспечно возити в цих складних умовах у школу з одного села в інше село. На ці гроші можна збудувати будинок пристарілих. На ці гроші можна купити кілька маршруток для будь-якого міста і організувати соціальні перевезення. На ці гроші можна вилікувати десятки, сотні людей від страшних хвороб. Проте ні, вчергове Вадим Рабінович і такі як він орендують літаки і летять в інші європейські країни скуштувати каву з булочкою і з рогаликом, там насолоджуються своїм життям. У нас питання, скажіть, а звідки ці гроші? Ще раз наголошую, за декларацією ця людина є однією з найбідніших депутатів Верховної Ради", - отметил Сергей Каплин, лидер Социалистической партии Украины.

Услугами чартерных перелетов Рабинович пользуется чаще чем обычные украинцы услугами такси.

К слову, в конце прошлого месяца нардеп на частном борту в сопровождении двух людей летал в Женеву. Арендовал самолет сербской компании Air Pink за 19 тысяч евро. Назад возвращался на более дорогом чартере румынской компании "Тойо Эвиайшн" - уже за 24 тысячи. Более того, как выяснилось билет назад Рабинович оформил по израильскому паспорту.





Информация о том, что парламентарий с 1994 года дыл репатреирован вместе с первой женой и двумя детьми появилась еще в конце прошлого года. Журналист Василий Крутчак предоставил даже документальное подтверждение о том, что Рабинович сменил имя на Давид и получил идентификационный номер, который присваивают гражданам Израиля. Эта информация вызвала бурную дискуссию в верховной раде. Нардепы потребовали НАБУ проверить Рабиновича на наличие двойного гражданства.

Так же много споров вызывает и расскошная жизнь парламентария. В декларации Рабиновича не вписаны крупные суммы. Сам он утверждает, денег у него нет. За чей счет ежемесячные миллионные расходы Вадима-Давида на чартерные перелеты, аренда элитной виллы под Киевом и шикарная жизнь в дорогих европейских городах - уже разбираются антикоррупционные органы.