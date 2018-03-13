Война на Донбассе: боевики открыли огонь, есть раненые [ Редактировать ]
На Донбассе в течение дня 13 марта 2018 года, в результате вражеских обстрелов ранено одного украинского военнослужащего.
Об этом говорится в Facebook.
"В частности, на Луганском направлении, по укреплениях неподалеку от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. На Донецком направлении враг применил 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по опорных пунктах сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка", - говорится в сообщении.
Напомним, погиб сержант Военно-морских сил Украины
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