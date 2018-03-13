Девушка разрезала глаза для сходства с Барби (фото) [ Редактировать ]
Американка азиатского происхождения сделала пластическую операцию на глазах, чтобы быть похожей на любимую куклу Барби, сообщает The Sun.
Офелия Венити из Лос-Анджелесапотратила четыре тысячи долларов на блефаропластику - операцию по изменению формы век и разреза глаз. 30-летняя женщина стремится стать точной копией куклы с европейской внешностью.
Она рассказала, что уже потратила 35 тысяч долларов, чтобы сделать свое тело похожим на тело Барби.
"Сейчас так много кукол с разным телосложением, цветом кожи и национальностью, но меня привлекает именно классическая Барби. Я совершенно не хочу показаться расисткой", - добавила она.
У Офелии Венити 72 тысячи подписчиков в Instagram, где она рассказывает о своей борьбе с низкой самооценкой.
"Она не чувствует себя уникальной", - прокомментировал парень Офелии ее пристрастие к пластической хирургии. Женщина заявила, что только это может сделать ее по-настоящему счастливой.
Напомним, британка потратила 25 тысяч долларов ради внешности Барби.
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