Сколько интеллекта передается ребенку от родителей: ответ ученых [ Редактировать ]
Ученые выяснили, сколько интеллекта берут дети от родителей.
Ребенок наследует от родителей более 500 генов, которые связаны с интеллектом, что составляет 50 - 80% от общего количества, сообщает The Herald
Во время эксперимента британские ученые сравнили ДНК более чем 240 тысяч человек со всего мира. Соответственно было установлено: на интеллект непосредственно влияет окружающая среда и гены.
"Давно известно, что на развитие интеллекта существенно влияют окружающая среда и гены. Наше исследование показало, какие именно гены отвечают за интеллект. К тому же, возможно, здоровье и интеллект связаны между собой, так как на них влияют одни и те же молекулы ДНК", -заявил ученый Ян Дири.
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