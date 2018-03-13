Ученые выяснили, сколько интеллекта берут дети от родителей.

Ребенок наследует от родителей более 500 генов, которые связаны с интеллектом, что составляет 50 - 80% от общего количества, сообщает The Herald

Во время эксперимента британские ученые сравнили ДНК более чем 240 тысяч человек со всего мира. Соответственно было установлено: на интеллект непосредственно влияет окружающая среда и гены.

"Давно известно, что на развитие интеллекта существенно влияют окружающая среда и гены. Наше исследование показало, какие именно гены отвечают за интеллект. К тому же, возможно, здоровье и интеллект связаны между собой, так как на них влияют одни и те же молекулы ДНК", -заявил ученый Ян Дири.

Читайте также, как сохранить "молодость" интеллекта.