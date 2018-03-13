Более 70 процентов удобрений, которые Украина импортировала с начала года, - российского производства. Это данные Союза химиков Украины.

Две недели назад несколько народных депутатов обратились к правительству с требованием разобраться - откуда этот импорт, учитывая, что с мая прошлого года против страны-агрессора ввели санкции. Этот вопрос должны обсуждать завтра на заседании Кабинета Министров.

Перекроить закупку российских удобрений от правительства требуют народные депутаты. По данным парламентариев несмотря на антидемпинговые санкции Россия и дальше продолжает поставлять нам свой карбомид и аммиачную селитру - контрабандой, изменяя химический состав, или через Беларусь меняя бирки на мешках. С начала года из-за таких контрабандных эшелонов бюджет уже потерял более двух миллиардов гривен налогов, утверждают украинские химики.

Пока наши заводы стоят, российский импорт занял половину украинского рынка - в угоду чиновникам, закрывающим на это глаза. Еще на позапрошлой неделе с требованием ввести эмбарго на удобрения из России депутаты обратились к премьер-министру. Однако решения до сих пор нет.

"Нажаль за цей час було проведено тільки дві наради. В міністерстві економіки і з першим віце-премєром Кубівим Україна має розірвати угоду про співпрацю з Москвою як агресором. Це не притаманно що сьогодні весь світ застосовує санкції щодо росії а у нас збільшуються торгові відносини з РФ. Ми закриваємо власні заводи, люди лишаються без роботи, знищується галузь мільярдні збитки для економіки, а їхні товари заходять нам і ми фінансовуємо таким чином тероризм на сході", - говорит Михаил Головко, народный депутат, внефракционный.

За прошлые годы Украина уже заплатила России за удобрения более 600 миллионов долларов. Большую часть этих денег получил российских Еврохим - главный поставщик карбомида и аммиачной селитры в Украину. По данных правоохранителей компания также активно торгует с ДНР и ЛНР, в том числе поставляет селитру - для производства пороха. Уже завтра на заседании правительства депутаты обещают вновь потребовать от премьера ввести эмбарго на закупку такой продукции и прекратить торговлю со спонсорами боевиков.

"Ми знову плануємо йти туди і вимагати в гройсмана поставити цю постанову на голсоування, проголосувати постанову про заборону ввезення на територію України російських товарів у вигляді міндобрив і припинити з ними торгові відносини і перестати фінансувати Москву агресора, який фінансує тероризм на сході. Це ключові вимоги, у нас є всі підстави є власний виробник. Ми можемо купувати імпорт але не в Росії в інших країнах", - говорит Михаил Головко, народный депутат, внефракционный.

Ряд нардепов, в частности депутат Олег Петренко, уже заявили, что если вопрос не будет решен в ближайшее время, прибегнут к физическому блокированию российских эшелонов с удобрениями - и будут перекрывать рельсы. Предупредительную акцию на позапрошлой неделе уже провели на крупном железнодорожном узле в Конотопе.