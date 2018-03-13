Надежда Савченко не явилась на допрос в СБУ [ Редактировать ]
Надежда Савченко не явилась на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана. Еще вчера Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что она покинула территорию Украины. По его словам, депутат отправилась на международную конференцию, и она не является официальным членом делегации.
При этом Луценко отметил, что Савченко имеет "полные основания" посетить это мероприятие. Напомню, Надежду хотят допросить по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в планировании террористических атак в Киеве.
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