Один украинский боец ранен сегодня на Донбассе. Боевики трижды открывали огонь - возле Луганского, Песок и шахты Бутовки. В окрестностях оккупированного Донецка в последнее время - особенно неспокойно. На позициях там побывал Игорь Левенок.

Окрестности Авдеевки. Зона сплошных разрушений. Здесь закрепились украинские десантники. Донецкий аэропорт как на ладони. Этот участок фронта до сих пор остается одной из самых горячих точек. Обычно, во время боевых действий, здесь говорят на языке артиллерии. Сейчас враг немного успокоился. Пушки молчат, идет война снайперов.

"Идет очень прицельная стрельба. Это не могут бить местные жители, которые за четыре года так обучились так стрелять. Это профессионалы, которых обучают очень долго и у них очень хорошее дорогое оружие", - говорит Павел, военнослужащий вооруженных сил Украины.

А ночью перемирие здесь такое, что его слышат даже в центре Авдеевки. Огонь из стрелкового оружия и гранатометов палит, как только стемнеет.

"Ну, в основном слышно пулемет, ДШК и СПГ стреляют", - говорит Михаил, военнослужащий вооруженных сил Украины.

Тишина наступает, когда оккупантам дают отпор.

"То что это за перемирие? Я считаю так, если они стреляют то и мы должны отвечать им оце таке. Если ты не пригнул его к земле, то тебя пригнут. А уже голову поднять очень трудно", - считает "Гиря", военнослужащий вооруженных сил Украины.

Михаил - пулеметчик. Кадровый военный. В армии девять лет. В своем деле - виртуоз. Ребята говорят, если "заиграет" на пулемете, боевики затихают сразу.

"С пятиста метров точно можно положить, вот до пятиста вот так вот. Ну, а если пристреляться то можно и на полтора километра так", - говорит Михаил.

Вдруг где-то неподалеку начинает грохотать тяжелое орудие.

Армейцы говорят - враг открыл огонь по соседней позиции.

"Сейчас работает стодвадцатый миномет, то есть, давайте сейчас заховаемся в бунккер и переждем. Вот опять же - вам это перемирие", - говорит "Гиря", военнослужащий вооруженных сил Украины.

Десантники надеются - миссии наблюдателей зафиксируют этот обстрел из запрещенного калибра, как доказательство грубого нарушения Минских соглашений.