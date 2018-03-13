Порнозвезда обещает показать видео с Трампом [ Редактировать ]
И еще об одной сделке Дональда Трампа. Порнозвезда Стефани Клиффорд устала молчать о своей связи с нынешним президентом Америки. Актриса, больше известная как Сторми Дэниелс - ранее отрицала слухи о романе с Трампом.
И вот теперь через суд хочет вернуть 130 тысяч долларов, которые в свое время получила от адвокатов Трампа - и признать сделку о неразглашении сведений недействительной. После этого обещает рассказать об отношениях, которые якобы продолжались два года, уже когда Трамп был женат на Мелании. А также угрожает опубликовать фото и видео с президентом.
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