И еще одно громкой решение Трампа. Президент заблокировал сделку на 117 миллиардов долларов. Речь идет о покупке американского производителя процессоров Qualcomm - компанией Broadcom из Сингапура.

Совет нацбезопасности США усмотрел грубые нарушения со стороны инвесторов во время переговоров. И рекомендовал Трампу заблокировать сделку в интересах страны.