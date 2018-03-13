Трамп заблокировал покупку Qualcomm компанией из Сингапура [ Редактировать ]
И еще одно громкой решение Трампа. Президент заблокировал сделку на 117 миллиардов долларов. Речь идет о покупке американского производителя процессоров Qualcomm - компанией Broadcom из Сингапура.
Совет нацбезопасности США усмотрел грубые нарушения со стороны инвесторов во время переговоров. И рекомендовал Трампу заблокировать сделку в интересах страны.
по теме
Prev Next
13 марта 2018 21:45
Трамп уволил Тиллерсона: чем госсекретарь не угодил Белому дому?
Развод по-американски. Дональд Трамп уволил госсекретаря США. И выбрал преемника - нынешнего главу американской разведки. Чем не угодил Рекс Тиллерсон?
13 марта 2018 17:28
Майк Помпео: что известно о новом госсекретаре США
Кто такой Марк Помпео и чего ждать от его назначения?
13 марта 2018 15:06
Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США
Дональд Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона.
13 марта 2018 13:51
США продовжили санкції проти Ірану ще на рік
Усе - через ядерну програму, яку розвиває країна, а також - підтримку тероризму і порушення прав людини.