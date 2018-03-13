СБУ задержала главу разведки луганских боевиков [ Редактировать ]
СБУ задержала главаря разведки луганских боевиков. Он пытался пересечь линию разграничения, - сообщили в спецслужбе. Вместе с ним взяли мужчину в форме полицейского без документов - он должен был помочь пересечь блокпосты.
Задержанный боевик - уроженец города Счастье Луганской области. К боевикам присоединился в 2015 году как разведчик. Позже был назначен командиром разведывательного отделения.
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