СБУ задержала главаря разведки луганских боевиков. Он пытался пересечь линию разграничения, - сообщили в спецслужбе. Вместе с ним взяли мужчину в форме полицейского без документов - он должен был помочь пересечь блокпосты.

Задержанный боевик - уроженец города Счастье Луганской области. К боевикам присоединился в 2015 году как разведчик. Позже был назначен командиром разведывательного отделения.