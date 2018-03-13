Развод по-американски. Дональд Трамп уволил госсекретаря США. И выбрал преемника - нынешнего главу американской разведки. Чем не угодил Рекс Тиллерсон? И чем он запомнится? Расскажет - Дмитрий Анопченко.

Он проработал всего-то чуть больше года с февраля 2017. Человек, которого пресса уже много раз отправляла в отставку, и который с завидным постоянством эти слухи опровергал. Но теперь это уже официально. О жестком кадровом решении Дональд Трамп по привычке поведал нации… в Твиттере.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым госсекретарем. Он великолепно справится с этой работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Поздравления всем!".

Всего лишь "спасибо за службу"- ни больше, ни меньше. Источники в дипломатических кругах утверждают, что и эти слова дались Трампу с трудом. Дескать, он не просто разочарован Тиллерсоном, а взбешен. Поэтому и действовал импульсивно. Президент позвонил в прошлую пятницу - сказал оставить должность - и Госсекретарю, который в этот момент находился в африканском турне, пришлось срочно прервать визит.

Чем мы запомним Тиллерсона? В первую очередь тем, что при нем Госдепартамент не был всего лишь "отделом Белого дома", выполняющим команды сверху, а проводил или по крайней мере "пытался проводить"собственную политику.

Это в конце концов и стало причиной отставки. Слишком много противоречий накопилось - и по Северной Корее, и по Ирану, и по России.

Тиллерсон всегда был За диалог с КНДР и против военного решения, а Трамп и его окружение склонялись к жесткому варианту. Доходило до смешного, когда в один и тот же день Госсекретарь заявлял - "мы открыты к переговорам", а Белый дом тут же это опровергал. "Рекс, не трать энергию зря", - фамильярно написал тогда Трамп. И даже о нынешнем спонтанном решении президента встретиться с Кимом - глава американской дипломатии узнал из прессы.

И так во всем. Тиллерсон хотел сохранить Парижский договор по климату - Трамп считал его вредным.

Тиллерсон пытался отстоять ядерную сделку по Ирану - Трамп назвал ее "позором для США" и распорядился выяснить - как разорвать договор, заключенный Обамой.

Госсекретарь только накануне сделал жесткое заявление по России - дескать, нет сомнений, за громким британским отравлением - московский след. А Белый дом, оказывается, не хотел такой категоричности и вообще не хотел чтобы штаты в это вмешивались, пусть Европа сама разбирается.

При этом - поделился с нами высокопоставленный американский дипломат и в самом Госдепе своего начальника недолюбливали. Поскольку двери в кабинет Рекса Тиллерсона всегда были закрыты. Дескать, он окружил себя доверенными советниками и не слушал никого больше.

За спиной у Тиллерсона жаловались, что он никогда не перезванивает послам стран ЕС, работающим в Вашингтоне, а они привыкли напрямую главе Госдепа звонить. Он игнорировал бывших госсекретарей - ту же Кондолизу Райс, а тут принято, что отставные главы ведомства имеют право давать советы. Обидело чиновников и намерение Тиллерсона на треть урезать бюджет МИДа и провести сокращение штата.

А вот человек, который теперь сядет в этой кресло - глава ЦРУ Майк Помпео - полная противоположность. И нет сомнений, что Конгресс его легко утвердит. Помпео - один из самых доверенных людей Трампа, и который ни в чем ему не перечит. А значит, и самостоятельной политики от Госдепа ожидать больше не стоит. А центр принятия решений, в том числе по Украине и России, окончательно переместится в Совет национальной безопасности при президенте, к его ближайшим советникам и семье.