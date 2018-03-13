Катастрофическая оттепель в Днепре. По дорогам текут реки, а во дворах домов образовались озера. И так каждую весну. В чем причина - расскажет Елена Мендалюк.

Огромная лужа, длиной больше 10 метров, образовалась на улице Любарской - это жилой массив Солнечный. Водители вот уже несколько дней не едут, а буквально переплывают этот участок дороги. Местные говорят, все из-за тающего снега.

"Лужа здесь постоянно, сколько себя помню столько она здесь и появляется, редко бываю но", - говорит Виталий, житель Днепра.

В малую Венецию превратился практически весь жилмассив. Лужи не только на дороге, но и в домах. Третьи сутки спасатели откачивают воду со двора Галины Чубенко.

"Во дворе, вот сюда бывает вода ы вокруг дома. Дела в том, что вот она заходит в коридор и там еще одна комната, там почти всегда бывает вода. Иногда по всем комнаты", - говорит Галина Чубенко, жительница Днепра.

Это повторяется ежегодно.

"В основном здесь, потому что это сама нижняя точка и подпочвенные воды, таяние снегов и осадки, они дают о себе знать", - говорит Иван Бабецкул, представитель ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Стекать воде некуда - ливневой системы в этом районе Днепра нет. Проект в горсовете только разрабатывают. По предварительным подсчетам на строительство нужно более сто миллионов гривен.

"Начнем со строительства самой станции и будем потихоньку тянуть туда ливневые коллектора. Потому что это патовая ситуация", - говорит Михаил Лысенко, заместитель городского головы Днепра.

Страдают от подтоплений и жители Кривого Рога, которые живут неподалеку балки Кандыбина. В этом районе полторы тысячи частных домов. Когда-то здесь начинали строить шахту, вырыли котлован, но потом все работы остановились. А огромная яма - превратилась в свалку, куда люди сбрасывали мусор.

"Здесь бело просто безобразно, мусор сюда бросали, отходы пищевые, бело очень плохо", - говорит Лидия Коваленко, жительница Кривого Рога.

Как только начинал таять снег - подвалы домов заливало грязной водой. В прошлом году чиновники взялись ликвидировать свалку.

"Если до расчистки русла их постоянно досаждали подтопления, москиты разных видов, болотные животные, то сейчас это устранено", - говорит Андрей Кириленко, заместитель председателя Центрально-городского районного совета в Кривом Роге.

Но расслабляться коммунальщикам рано. Синоптики снова прогнозируют дожди. Поэтому масштабных подтоплений не избежать.