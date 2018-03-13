Будут восстанавливать магистрали до границы с тремя областями

Будут как новенькие. Капитальный ремонт дорог обещают Харьковской области. Начать планируют уже в конце апреля. Каким трассам повезет - знает Светлана Шекера.

Через Васищево этот водитель ездит каждый день. Говорит - после зимы дорога превратилась в сплошные ямы. Ямы возле автобусных остановок не дают жизни пассажирам. А большегрузные фуры с каждым днем разбивают покрытие все больше.

"Вот здесь на данном участке вообще нету дорог. Вот посмотрите, я сколько ни ездил, я постоянно себе бил колеса, бил машину. Тут аварийная обстановка, тут ездят люди и попадают часто бывают аварии", - говорит Евгений, житель села Темновка.

В областной службе автомобильных дорог говорят: бригады выйдут, как только высохнут лужи.

"Березень, квітень це ті місяці, які дуже дратують наших користувачів, і ми при перших нагодах виходимо на дорогу ремонтувати. Як завжди це кінець березня початок квітня. Температури якщо мінусові, то ми теж виходимо, але полотно дорожне повинно бути сухе", - говорит Евгений Зражевец, начальник службы автомобильных дорог в Харьковской области.

На тех участках, где вместо покрытия - сплошные выбоины, вначале дорожники сделают ямочный ремонт, чтобы обеспечить проезд. А затем развернут капитальные работы. Будут восстанавливать магистрали до границы с Сумской, Донецкой и Луганской областями. Глава Харьковской облгосадминистрации говорит - постоянно получает от жителей жалобы на трассу - "Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка". Поэтому обратилась к Минфину с просьбой включить в план капремонта еще и эту дорогу.

"Дійсно, будемо будувати. Ніхто не вірив, але минулого року ми зробили два напрямки на Донецьку і Луганську область. Цього року завершимо будівництво дороги до Сумської області і розпочнемо роботи як тільки нам дозволять це погодні умови. Цього року зробимо не менше двох магістральних доріг та близько 400 доріг місцевого значення", - говорит Юлия Светличная, глава Харьковской облгосадминистрации.

Еще один острый вопрос - долги по зарплате. В Харьковской области больше всего задолжали своим сотрудникам авиазавод и предприятия Укроборонпрома. Юлия Светличная напомнила о персональной ответственности руководителей. А прокурор области сообщил: после изменений в законодательстве по фактам необоснованных невыплат денег сразу же открывают уголовное производство.