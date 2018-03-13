Но пока что Дональд Трамп не готов обсуждать личные скандалы. Его больше беспокоит отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери. И об этом он планирует поговорить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Накануне она выдвинула ультиматум России.

Что будет, если ответ не удовлетворит Лондон и какая реакция других стран на этот конфликт - в материале Светланы Чернецкой из Лондона.

Впервые в истории Великобритании, на ее территории применили оружие массового поражения. Нервно-паралитические вещества - запрещены для производства и хранения конвенцией о химическом оружии. Однако, именно такой яд использовали для покушения на жизнь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. И главный вопрос британского правительства - каким образом яд из группы "Новичок", разработанный в СССР, попал на их землю.

"Мы попросили россиян проверить их запасы "Новичка" и предоставить нам убедительное объяснение - каким образом стало возможно его использование на английских улицах. Если ответа не будет - британское правительство применит меры - жесткие и соответственные", - говорит Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании.

Серьезно обеспокоены отравлением и в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что использование нервно-паралитических веществ - ужасно и совершенно неприемлемо.

Тем временем в Европе уже выразили поддержку Великобритании. В Брюсселе пристально следят за ходом дела. А президент Франции в телефонном разговоре с премьером Мэй предложил помощь в расследовании отравления.

Впрочем, и Европа, и мир пока весьма осторожны с обвинениями. Дожидаются окончательных результатов расследования. Со времени инцидента прошла всего неделя. Изучение доказательств и допросы свидетелей все еще продолжаются.

"Мы очень обеспокоены ситуацией, в том числе находками, которыми обладает Великобритания. И, конечно, Великобритания может рассчитывать на солидарность ЕС в этом отношении", - говорит Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии.

Между тем в Москве сообщили, что не будут отвечать на ультиматум Лондона. Там требуют предоставления доступа к расследованию, и в частности, к доказательствам, найденным британскими следователями.

Украина готова помочь Великобритании в расследовании этого отравления. Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин. В ближайшее время он планирует созвониться со своим британским коллегой - Борисом Джонсоном.