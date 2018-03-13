"Руслан и Людмила" в украинской версии. Один из столичных кинотеатров организовал бесплатный сеанс нового украинского мультфильма "Похищенная принцесса" - для детей с особыми потребностями и сирот. Премьеру посетили более 350 маленьких зрителей. Героев этой анимационной ленты озвучили известные украинские актеры. И, по словам супруги президента, - Марины Порошенко, которая тоже была в зале, - очень важно, чтобы дети воспитывались на украинских мультиках.

"Вже є мілліонні перегляди, аншлаг, фільм дуже популярний і дійсно приємно, що фільм українських виробників стають такими популярними, діти ідуть з задоволенням, дорослі йдуть з задоволенням. Я впевнена, що за українським кіно майбутнє України", - говорит Марина Порошенко первая леди Украины.