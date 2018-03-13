Провинился - вон из страны. Будущий министр внутренних дел Германии - Хорст Зеехофер - пообещал депортировать всех мигрантов, нарушивших закон. Когда ждать нововведений - расскажет Татьяна Логунова.

Портфель министра внутренних дел в Германии традиционно забирает себе самая влиятельная партия правящей коалиции. То есть - в нынешнем правительстве этот пост должен был занять представитель Христианско-демократического Союза. Но не сложилось. Ангеле Меркель пришлось пожертвовать ведомством и отдать его партнерам по блоку - ХСС. Партии, которая резко критиковала миграционную политику канцлера.

МВД - у Христианско-социального союза, а новым министром уже в среду станет премьер Баварии Хорст Зеехофер. Консерватор до мозга костей, который требовал ограничить прием беженцев и фактически вынудил Ангелу Меркель ввести граничную квоту на прием мигрантов - не более 220 тысяч человек в год.

Зеехофер в должность пока не вступил, но о своих планах - журналистам уже рассказал. Он хочет ускорить процесс рассмотрения прошений о предоставлении убежища и депортации мигрантов, которые нарушили закон. К преступникам ХСС предлагает применять принцип "нулевой толерантности". Сегодня провинился - завтра покинул Германию.

"Те, кому не нравится наша страна, не обязаны здесь оставаться. Те, кто совершает здесь преступления, - должны ощутить на себе ответ правового государства. Если человек совершил акт насилия - он должен вернуться к себе на родину. Мы обязаны, наконец, реализовать этот принцип", - говорит Маркус Зедер лидер ХСС.

Такая риторика ХСС - это еще и попытка сыграть на правом поле и завоевать избирателей, которые на последних выборах проголосовали за ультраправых. Главное - предупреждают эксперты - не переборщить.