Отравление Сергея Скрипаля: Меркель резко отреагировала на покушение [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что очень серьезно воспринимает обвинения Великобритании в адрес России из-за отравления бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля.
Об этом сообщил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, передает "DW".
Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьером Великобритании Терезой Мэй, во время которого резко осудила отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
По словам Зайберта, канцлер решительно осудила это нападение и серьезно воспринимает оценку британского правительства по вопросу об ответственности России за это нападение.
"Россия должна предоставить быстрые ответы на оправданные вопросы правительства Великобритании и выполнить требование полного и немедленного раскрытия информации о соответствующей программе разработки химического оружия перед Организацией по запрещению химического оружия", - подчеркнула Меркель.
Кроме того, немецкий канцлер и британский премьер-министр договорились поддерживать тесные контакты и обсудить ситуацию с союзниками и европейскими партнерами.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.
Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, кто несет ответственность за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
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