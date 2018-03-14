Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется в российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области, заявляет, что на украинско-российской границе зафиксировала два похоронных фургона, на одном из которых была надпись "Ритуальные услуги "Харон".

Об этом сообщает миссия в своем недельном отчете.

"Во время отчетного периода Наблюдательная миссия видела два похоронных фургона, пересекавших границу через пограничный пункт пропуска "Донецк" в двух отдельных случаях", - говорится в отчете.

Отмечается, что первый похоронный фургон с регистрацией в России, пересек границу с Украиной 7 марта в 8:47, а второй - пересек границу с России в Украину 9 марта в 14:32.

На этом фургоне имелась надпись "Ритуальные услуги "Харон" (на русском языке).

Транспортное средство было с российскими регистрационными номерами Нижегородской области и находилось определенное время внутри зоны таможенного контроля. Наблюдатели не имели возможности наблюдать за ситуацией в том месте. "Скорая" вернулась обратно вглубь территории России в 8:52.

Внутри транспортного средства находились трое медиков и женщина в штатском.

Кроме того, за отчетный период зафиксировано 94 человека в военной форме, пересекавших границу в обоих направлениях. Из них 45 направлялись в Россию, а 49 - в Украину.

Напомним, Порошенко призвал отправить на Донбасс миссию ЕС.