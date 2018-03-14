Евросоюз внес спиннеры в список опасных товаров.

Об этом говорится в докладе за 2017 год, обнародованном европейской системой быстрого оповещения о представляющей опасность для потребителей продукции.

В докладе отмечается, что спиннеры представляют риск для детей, особенно модели c подсветкой: проглатывание ребенком пуговичной батареи от светящегося спиннера может вызывать ожоги пищевода и кишечника.

Опасность представляют также легко отделяемые мелкие части игрушки.

Игрушка стала популярной летом 2017 года. По мнению пользователей, она хорошо отвлекает и снимает стресс.

Если вы до сих пор не знаете, что такое спиннер и зачем он нужен - мы собрали для вас ключевые факты о новом тренде среди подростков по всему миру.