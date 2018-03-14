Туристка из России родила ребенка прямо на пляже в курортном городке Дахаб, сообщает Daily Mail.

На фотографиях можно увидеть, как женщина выходит из воды, а ее отец и муж стоят на берегу вместе с новорожденным ребенком.

Запечатлевшая роды фотограф Хадиа Хосни Эль Саид отметила, что отец россиянки - акушер-гинеколог, а роды начались преждевременно.

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