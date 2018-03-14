В Египте туристка родила прямо на пляже (фото) [ Редактировать ]
Туристка из России родила ребенка прямо на пляже в курортном городке Дахаб, сообщает Daily Mail.
На фотографиях можно увидеть, как женщина выходит из воды, а ее отец и муж стоят на берегу вместе с новорожденным ребенком.
Запечатлевшая роды фотограф Хадиа Хосни Эль Саид отметила, что отец россиянки - акушер-гинеколог, а роды начались преждевременно.
Читайте также, женщина родила в туалете и выбросила младенца.
по теме
21-летняя девушка родила двухголовую дочь (фото)
В Камбоджи 21-летняя Кэт Мэй вынашивала ребенка 9 месяцев и даже не подозревала, что родит девочку с двумя головами.
Девушка с плоским животом узнала о беременности перед родами (фото)
В Англии 21-летняя Шарлотта Томсон с удивительно плоским животом 8 месяцев даже не подозревала о своей беременности.
Николай Басков рассказал о беременности Светланы Лободы
В интернете активно обсуждают беременность Светланы Лободы.
В Египте случайно нашли гигантскую статую фараона
В Египте случайным образом обнаружили обломки гигантской статуи фараона Рамзеса II.
Не дождалась помощи: 17-летняя девушка родила в квартире
В Черкассах на улице Припортовой соседи одной из многоэтажек вызвали полицию.