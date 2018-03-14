14 марта: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
14 марта - 73-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 292 дня.
День украинского добровольца
Ежегодно в Украине отмечается День украинского добровольца. Соответствующее постановление было принято Верховной Радой 17 января 2017 года.
Именно в этот день в 2014 году более 500 бойцов самообороны Майдана начали подготовку на полигоне в Новых Петровцах с тем, чтобы принять участие в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Украины.
13 апреля 2014 года было принято решение о начале антитеррористической операции на востоке Украины. Бойцы добровольческих батальонов приняли активное участие в первом этапе ее проведения и не допустили продвижения противника вглубь материковой Украины.
Международный день рек (Международный день действий против плотин)
В многих странах отмечается Международный день рек, ранее имевший название Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь.
Из 177 крупнейших рек мира (более 1 тысячи километров в длину) только треть не имеют дамб или других сооружений на своем главном русле.
21 большая река свободна в своем течении от истоков до устья. Незарегулированными остаются еще 43 больших притока великих рек, таких как Конго, Амазонка и Лена. Строительство дамб на реках - опасная тенденция, которая угрожает природе всей планеты.
А еще важно понимать, к каким последствиям может привести прорыв крупных плотин, в том числе - к возможным жертвам и разрушениям.
Международный день числа "Пи"н
14 марта в мире отмечается один из самых необычных праздников - Международный день числа "Пи".
Впервые День был отмечен в 1988 году в научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско, а придумал этот неофициальный праздник годом ранее физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат (месяц / число) день 14 марта - 3/14 - совпадает с первыми разрядами числа π = 3,14...
С этим необычным числом мы сталкиваемся уже в младших классах школы, когда начинаем изучать круг и окружность. Число π - математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра.
В цифровом выражении π начинается как 3,141592... и имеет бесконечную математическую продолжительность.
День святой Евдокии
14 марта отмечается День преподобной мученицы Евдокии. Она смогла раскаяться в совершенных грехах под влиянием веры во Христа, после чего решила посвятить себя Богу. В награду получила дар исцелять болезни и даже воскрешать умерших. Узнайте о приметах и традициях в этот день.
Читайте также, что обязательно нужно сделать женщинам в день Евдокии.
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