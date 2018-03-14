В Австралії пограбували Національний парк (відео) [ Редактировать ]
Зуб прадавньої гігантської акули викрали невідомі з Національного парку на австралійському узбережжі. Останки належать виду мегалодон - рибі, яка вимерла два з половиною мільйони років тому.
Археологи знайшли двоє зубів цієї істоти. Але забрати з місця розкопок на дослідження - не встигли. Крадії за допомогою молотка витягли один з них із закам'янілостей. Відомо, що мегалодон харчувався китами, сягав 18 метрів завдовжки і міг важити 30 тон.
по теме
Австралійці знайшли найстаріше послання мореплавців (відео)
Іще одна знахідка для австралійців - з океану виловили найстаріше у світі послання у пляшці, якому - 132 роки. Його віднесли до місцевого музею. Тамтешні науковці підтвердили - послання написане у другій половині 19 століття.
В Киеве украли бюст Леси Украинки c фасада здания музея поэтессы
3 марта в Киеве украли бюст Леси Украинки c фасада здания Музея поэтессы.
Пенсионерка поймала гигантского окуня (фото)
Жительница Британии Сью Элкок выловила морского окуня у побережья Ланселины (Австралия). Рыба оказалась больше нее самой. Вес рыбы составляет 60 килограммов, при этом длина - 162 сантиметра.
В Киеве ограбили французского дипломата на 740 тысяч
В Киеве рецидивист ограбил квартиру французского дипломата на улице Михайловской. Злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа.
В Фастове компания девушек избила и ограбила прохожую
В Фастове банда девушек напала на прохожую и отобрала у нее ценности на 230 тысяч гривен. Девушек ждали парни в машине.