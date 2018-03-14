Зуб прадавньої гігантської акули викрали невідомі з Національного парку на австралійському узбережжі. Останки належать виду мегалодон - рибі, яка вимерла два з половиною мільйони років тому.

Археологи знайшли двоє зубів цієї істоти. Але забрати з місця розкопок на дослідження - не встигли. Крадії за допомогою молотка витягли один з них із закам'янілостей. Відомо, що мегалодон харчувався китами, сягав 18 метрів завдовжки і міг важити 30 тон.