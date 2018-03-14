Стівен Гокінг пішов із життя [ Редактировать ]
Пішов із життя всесвітньо відомий британський фізик-теоретик, автор "Короткої історії часу" Стівен Гокінг. Йому було 76 років.
Про смерть вченого повідомили його рідні. 1963-го року Гокінгу поставили діагноз боковий аміотрофічний склероз. Вважали, що він проживе не більш як три роки. Утім, прогнози не справдилися. Вчений, прикутий до інвалідного візка, продовжив наукову роботу, виступав з доповідями, спілкуючись через комп'ютер. Двічі був одружений. У нього залишилося троє дітей.
по теме
Скончался легендарный ученый
Выдающийся физик-теоретик из Великобритании Стивен Хокинг умер.
Сон при малейшем свете грозит большими проблемами со здоровьем
Исследователи из Мичиганского университета определили, что даже небольшое количество света, заметное во время сна, может привести к депрессии.
Ученые научились бесследно удалять татуировки
Во Франции иммунологи случайно нашли метод, который поможет бесследно избавиться от неудачного тату.
Как улучшить память: найден новый способ
Британские ученые обнаружили, как можно улучшить память с помощью сна.
Ученые создадут таблетку от ожирения
Ученые Института биологических исследований Солка испытывают вещества, которые оказывают на организм человека тот же эффект, что и физические упражнения.