Пішов із життя всесвітньо відомий британський фізик-теоретик, автор "Короткої історії часу" Стівен Гокінг. Йому було 76 років.

Про смерть вченого повідомили його рідні. 1963-го року Гокінгу поставили діагноз боковий аміотрофічний склероз. Вважали, що він проживе не більш як три роки. Утім, прогнози не справдилися. Вчений, прикутий до інвалідного візка, продовжив наукову роботу, виступав з доповідями, спілкуючись через комп'ютер. Двічі був одружений. У нього залишилося троє дітей.