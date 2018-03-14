Трамп назвав причини звільнення Тіллерсона [ Редактировать ]
Не зійшлися через іранську ядерну угоду - це одна з головних причин звільнення Рекса Тіллерсона - заявив президент США Дональд Трамп. Нагадаю, напередодні Тіллерсона було звільнено з посади очільника Державного департаменту.
На його місце призначено нинішнього директора ЦРУ Майка Помпео. А новим директором ЦРУ вперше стане жінка - заступниця Помпео Джіна Гаспел.
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