США заявили про готовність до переговорів з КНДР

Чи вдасться розплутати північнокорейський вузол? Вперше за довгий час з'явилася надія на те, що так. Попри загрозливі випади Пхеньяна на адресу США, остаточні умови, за яких переговори можуть стати реальністю, диктує таки Вашингтон.