На відновлення Донбасу виділили 2$ млн [ Редактировать ]
Два мільйони доларів на відновлення Донбасу виділили уряди Канади та Швеції. Адмініструватиме фінансування Світовий Банк. Гроші підуть на будівництво житла, соціальну допомогу, медичні, освітні та комунальні послуги.
А ще - створення робочих місць для громадян, які постраждали від війни. Крім цього, передбачають підтримку економіки п'яти областей України, де проживає найбільша кількість переселенців.
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