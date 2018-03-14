Два мільйони доларів на відновлення Донбасу

Два мільйони доларів на відновлення Донбасу виділили уряди Канади та Швеції. Адмініструватиме фінансування Світовий Банк. Гроші підуть на будівництво житла, соціальну допомогу, медичні, освітні та комунальні послуги.

А ще - створення робочих місць для громадян, які постраждали від війни. Крім цього, передбачають підтримку економіки п'яти областей України, де проживає найбільша кількість переселенців.