У Дніпрі злочинці, тікаючи від патрульної поліції, зчинили масштабну ДТП. Одна людина загинула. Намагаючись сховатися від поліцейських, крадії на Audi врізалися в Lanos. Той, своєю чергою, зачепив маршрутку та влетів у інший легковик. Внаслідок ДТП водій Lanos загинув. Витягали його із салону за допомогою спец-інструментів. Двох злочинців поліція затримала на місці, ще одного - за кілька годин. У їхній автівці правоохоронці знайшли вогнепальну зброю. Затриманих підозрюють у скоєнні низки крадіжок.

"Audi бьет Daewoo и вдвоем прямо на меня. Я увидил ситуацию и просто остановился. Я ехал километров 30, что я смог остановиться и спасти людей", - ргозповідає Сергій Охотник, водій маршрутки.

"Всі троє підозрюваних затримані. Вони доставлені до відділку поліції. З ними будуть проводитися відповідні слідчі дії. За фактом ДТП буде відкрито кримінальне провадження - 286 ст. ККУ. Слідство триває", - говорить Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області.