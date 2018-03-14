Парламент не ухвалив законопроект щодо Державного бюро розслідування [ Редактировать ]
Закон про встановлення групи інвалідності учасникам АТО ухвалив напередодні парламент. Тепер тим, хто отримав поранення, контузії або ж втратив кінцівку - надаватимуть групу інвалідності безстроково. Тобто, щороку доводити свою травму та інвалідність не потрібно. Проголосувати за порядок денний цього тижня - парламентарі спромоглися лише з п'ятої спроби.
А от ухвалити законопроекти щодо Державного бюро розслідування - так і не змогли. Три варіанти документа відправили на доопрацювання в комітети. Втім, до них невдовзі повернуться, адже з 15 квітня - Генпрокуратура втратить право розслідувати кримінальні провадження.
"Без прийняття цих змін до закону ДБР в цьому році, не зможе ефективно розпочати свою роботу основні новели, які ми пропонуємо - врегулювати питання проведення досудового слідства кримінального провадження, підслідність яких віднесена до ДБР слідчими інших органів", - заявила Наталія Бернацька, перший заступник Міністра юстиції України.
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