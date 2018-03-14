Скончался легендарный ученый [ Редактировать ]
Выдающийся физик-теоретик из Великобритании Стивен Хокинг умер. Ему было 76 лет.
Об этом пишет Bloomberg.
О смерти ученого сообщил представитель его семьи. Причину смерти Хокинга он не указал.
Хокинг занимал восьмое место в рейтинге "100 гениев современности". Он прославился своими исследованиями в астрофизике, в частности, британец изучал теории черных дыр и возникновения мира в результате Большого взрыва.
Ученый работал руководителем Центра теоретической космологии в Кембриджском университете. Также Хокинг был автором ряда научно-популярных книг, в частности "Краткой истории времени" и "Черные дыры и молодые вселенные".
В 1963 году у него диагностировали неизлечимое заболевание – боковой амиотрофический склероз. В Хокинга осталось трое детей.
Напомним, умер легендарный модельер.
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