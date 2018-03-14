Боевики продолжают нарушать условия полного прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в Facebook.

"В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) за прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия полного прекращения огня, четыре раза обстреляв позиций ВСУ, один украинский военный получил боевую травму", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе Горловки армейцы взяли в плен боевика.