Война на Донбассе: боевики нарушают условия прекращения огня, ранены военные [ Редактировать ]
Боевики продолжают нарушать условия полного прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщили в Facebook.
"В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) за прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия полного прекращения огня, четыре раза обстреляв позиций ВСУ, один украинский военный получил боевую травму", - говорится в сообщении.
Напомним, в районе Горловки армейцы взяли в плен боевика.
по теме
На Донбасі від куль найманців постраждали двоє армійців
Біля Павлополя та Авдіївки бойовики вели вогонь з потужних мінометів і стрілецької зброї, а околиці Водяного противник обстріляв з БМП.
На Донбасі загинув український військовий
Автомобіль, в якому бійці їхали на завдання - підірвався на міні. Ще троє - поранені.
Война на Донбассе: боевики не соблюдают установленное перемирие
Кроме снайперских пуль, сюда прилетают сюрпризы и потяжелее. Оккупанты открывают хаотичный огонь в сторону наших позиций. Зачастую из минометов.
Война на Донбассе: боевики продолжают нарушать режим прекращения огня
Боевики по-прежнему не соблюдают режим прекращения огня. Вследствие вражеского обстрела погиб двадцатилетний солдат из Полтавы.
Война на Донбассе: боевики обстреляли Счастье
На Донбассе боевики обстреляли жилые кварталы населенного пункта Счастье в Луганской области.