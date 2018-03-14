Пленарная неделя: какие законы готовятся рассмотреть депутаты

У депутатов впереди - две пленарные недели и стопка законопроектов, которые направили из комитетов. Дни заседаний решили поделить на тематические блоки. О чем еще говорили и за что собираются голосовать?