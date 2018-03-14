У Туреччині ухвалили зміни до виборчого законодавства [ Редактировать ]
Парламент Туреччини ухвалив зміни до виборчого законодавства. Закон підтримали керівна партія. А на думку опозиції, цей закон може призвести до шахрайства під час виборів. Зокрема, він дозволяє приймати бюлетені без штампа місцевої виборчої комісії.
Крім цього, можна буде об'єднувати виборчі округи і переміщати урни в інші райони. Вибори в Туреччині, президентські і параментські, заплановані на листопад наступного року.
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