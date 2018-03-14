ЦРУ Сполучених Штатів очолить жінка [ Редактировать ]
ЦРУ Сполучених Штатів уперше в історії очолить жінка. Джина Гаспел заступить на цьому посту Майка Помпео. Напередодні, Трамп призначив його Держсекретарем замість Рекса Тіллерсона.
Гаспел понад 30 років пропрацювала в ЦРУ, керувала секретною в'язницею США в Таїланді, де застосовували катування водою. Останнім часом, була заступником Помпео. Її кандидатуру ще має затвердити Сенат США. Рекс Тіллерсон, заявив, що офіційно піде з посади 31 березня. Доти провадитиме адміністративну роботу для успішного вступу на посаду Помпео.
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