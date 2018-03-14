Фруктовий буфет для слонів. Таке частування влаштовують у Таїланді в день національного свята цих тварин. Чим заслужили слони таку честь від таїландців - дивіться далі в сюжеті.

Святковий стіл для слонів. Близько сімдесятьох тварин у центральній таїландській провінції Аюттхая місцеві жителі почастували фруктами та овочами. Так у Таїланді відзначають Національний день цих тварин. З нагоди свята слони разом із тренерами вбралися в червоне.

"Як на мене, слони - такі ж істоти, як і ми. Тільки вони живуть у дикій природі, а ми - в місті", - розповідає Чанапонг Аонпуанг, місцевий житель.

Це свято двадцять років тому започаткували захисники дикої природи. Так хотіли привернути увагу до браконьєрського полювання на слонів. Окрім частування тварин, цього дня проводять будистські церемонії із вшанування пам'яті загиблих велетнів.

З давніх-давен слони допомагали тайцям будувати міста та храми. Нині ж, розповідають місцеві, тварини грають у кіно і розважають туристів.

"Ми повинні визнати: світ змінився. Кожен має якось заробляти на життя. Слони задіяні в Голівуді, у Боллівуді, в туристичній індустрії. Для них це - найлегша робота. Ми повинні підтримувати тих тренерів, які не використовують жорстокі методи під час навчання слонів. Це удосконалить їхній талант і дозволить робити шоу світового класу, прославляючи нашу країну", - розповідає Реїнтонгбахт Міпен, місцевий житель.

За даними департаменту дикої природи, нині на волі в Таїланді проживає три з половиною тисячі слонів. Зоозахисники закликають тайців охороняти цих тварин і менше експлуатувати.