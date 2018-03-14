Польского студента видворили з України [ Редактировать ]
За публічну наругу над державним гербом, СБУ видворила з України молодого поляка.
19-річний студент одного із тернопільських вишів, під час відпочинку з друзями в ресторані, спалив у каміні Герб України, який прикрашав стіну зали. За хуліганство, яке принижує національну честь та гідність українців, правопорушника примусово повернули на територію Польщі і заборонили в'їзд до України на три роки.
по теме
Во Львове прошло факельное шествие (видео)
Во Львове праворадикалы провели факельное шествие с анти-польськими лозугнами. Активисты приурочили акцию ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича.
У Польщі набрав чинності скандальний закон
У Польщі набрав силу скандальний закон про Інститут національної пам'яті. Йдеться про запровадження кримінальної відповідальності за звинувачення польського народу у злочинах нацистської Німеччини, зокрема Голокості.
Порошенко о конфликте с Польшей: "Не нужно указывать, кто наш герой"
Порошенко добавил, что практика запрета на въезд ошибочна и комиссия на уровне вице-премьеров должна решить этот вопрос.
Украина выступает за исторический диалог с Польшей - МИД
Украина выступает за исторический диалог с Польшей и признать вину отдельных представителей Украины за преступления перед поляками
Трамп назвав причини звільнення Тіллерсона
Не зійшлися через іранську ядерну угоду - це одна з головних причин звільнення Рекса Тіллерсона - заявив президент США Дональд Трамп. Нагадаю, напередодні Тіллерсона було звільнено з посади очільника Державного департаменту.
Гройсман провів зустріч з представником Єврокомісії
Імплементація угоди з Євросоюзом та рішення Єврокомісії про макрофінансову допомогу Києву. Про це сьогодні прем'єр Володимир Гройсман говорив із віце-президентом Єврокомісії Федерікою Могеріні. Сьогодні ж представник Євросоюзу зустрінеться і з Петром Порошенком.