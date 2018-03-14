За публічну наругу над державним гербом, СБУ видворила з України молодого поляка.

19-річний студент одного із тернопільських вишів, під час відпочинку з друзями в ресторані, спалив у каміні Герб України, який прикрашав стіну зали. За хуліганство, яке принижує національну честь та гідність українців, правопорушника примусово повернули на територію Польщі і заборонили в'їзд до України на три роки.