На КПВВ "Майорск" вилучили сотню бойових набоїв [ Редактировать ]
Сотню бойових набоїв для стрілецької зброї намагався вивезти на окуповану територію через пункт пропуску "Майорське" громадянин України.
Контрабанду приховав у своєму автомобілі. Боєприпаси внюхав службовий собака прикордонників під час огляду автівки. Порушника разом із вилученими набоями передали поліції.
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