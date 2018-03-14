Україна дотримує режиму припинення вогню на Донбасі - Генштаб

Україна дотримує режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомив начальник Генерального штабу Віктор Муженко під час зустрічі з першим заступником Голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александером Хуґом.