СБУ затримала командуючого розвідки луганських бойовиків [ Редактировать ]
СБУ затримала ватажка розвідки луганських бойовиків. Він намагався перетнути лінію розмежування, - повідомили в спец-службі. Разом з ним затримали чоловіка у формі поліцейського без документів - він мав допомогти перетнути блокпости.
Затриманий - уродженець міста Щастя. До окупантів приєднався 2015 року. Командував розвідниками бойовиків.
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