Бойовики вдруге за тиждень обстріляли авто правцівників Донецької фільтрувальної станції. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, спочатку під вогонь потрапив КамАЗ, який доправляв реагент для очищення питної води, а потім і службовий автобус. Ніхто не постраждав.