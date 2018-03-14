Війна на Донбасі: працівникі Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл [ Редактировать ]
Бойовики вдруге за тиждень обстріляли авто правцівників Донецької фільтрувальної станції. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, спочатку під вогонь потрапив КамАЗ, який доправляв реагент для очищення питної води, а потім і службовий автобус. Ніхто не постраждав.
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