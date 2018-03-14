Погода на 14 марта: в Украину идет похолодание [ Редактировать ]
14 марта почти по всей Украине пройдут дожди и мокрый снег.
В Украине в ближайшие сутки 14 марта погоду будут определять атмосферные фронты, влажная и теплая, на востоке - прохладная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.
В большинстве областей страны ожидается дождь, местами, кроме юга, с мокрым снегом; температура ночью от 4° тепла до 1 мороза, днем 2-7° тепла, в западных областях, на юге Одесской области 8-13° тепла.
В восточной части Украины – без осадков, лишь вечером прогнозируется мокрый снег, местами гололед; температура ночью 4-9° мороза, днем около 0°. Ветер юго-восточный (в западной части – юго-западный),7-12 м/с, на востоке местами порывы 15-20 м/с.
В западных областях Украины местами дождь, температура ночью +2...+4°, днем около +9...+11°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +3...+5°, днем +11...+13°. Ветер юго-западный 7-12 м/с. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях повышенная лавиноопасность.
На севере Украины дождь с мокрым снегом. Температура ночью -2...-4°, днем +3...+5°. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
В центре Украины дождь со снегом, температура ночью +1...+3°, днем +3...+5°. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
В южных областях Украины дождь, температура ночью +2...+4°, днем около +6...+8°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
В Киеве 14 марта пройдет дождь, местами возможен мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...+2° тепла, днем +3...+5°.
Читайте также, страну ждет "морозный реванш".
по теме
Погода в Украине: страну ждет "морозный реванш"
В ближайшие дни погоду в Украине будет определять влажный атлантический воздух, который принесет с собой атмосферные фронты.
Погода на 13 марта: украинцев ждет потепление
Во вторник, 13 марта, дожди пройдут во всех областях Украины, кроме восточных регионов.
Погода на 12 марта: синоптики обещают дожди
12 марта по всей Украине днем будет плюсовая температура, таяние снега продолжится, также синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Погода на 10 марта: синоптики обещают дождь с мокрым снегом
Погода в Украине в ближайшие сутки будет переменчивой. Ожидается, как солнечная погода с прояснениями, так и осадки в виде дождя и мокрого снега.
Погода на 10 марта: Украину накроют дожди
В субботу, 10 марта, погода в одну часть Украины принесет тепло и солнце, а в другую - дожди и даже ночные осадки в виде мокрого снега.